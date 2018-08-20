Новейший фрегат «Адмирал Макаров» переходит с Балтики на Черное море

Санкт-Петербург, , 19:50 — REGNUM Новый российский фрегат проекта 11 356 «Адмирал Макаров» совершает межфлотский переход с Балтийского моря в Севастополь, где он войдет в постоянный состав соединения надводных кораблей Черноморского флота, сообщает 20 августа пресс-служба Южного военного округа.

Ранее, 29 и 30 июля экипаж третьего в «адмиральской» серии фрегата участвовал в Главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Фрегат «Адмирал Макаров» вместе с кораблями Балтийского и Северного флотов участвовал в учениях по противолодочным и противокорабельным действиям, высадке морского десанта, в отработке навыков противодиверсионной, противоминной и противовоздушной обороны.

Справка ИА REGNUM : Фрегат морской зоны проекта 11 356 «Адмирал Макаров» был передан флоту в конце 2017 года. 27 декабря на нем был поднят Военно-морской флаг.

Корабль водоизмещением около 4 тыс. тонн способен развивать скорость до 30 узлов и автономно действовать в отрыве от базы в течение 30 суток.

Фрегат «Адмирал Макаров» несет на борту восемь крылатых ракет «Калибр-НК». Кроме того, корабль вооружен 100-мм артустановкой А-190, ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», комплексами ПВО, торпедными аппаратами и глубинными бомбами.

Фрегат оснащен вертолетной площадкой и несет в ангаре один палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.

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