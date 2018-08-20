Трамп назвал Бреннана худшим директором ЦРУ в истории

Вашингтон, , 19:49 — REGNUM Президент США Дональд Трамп считает, что экс-глава ЦРУ Джон Бреннан не подаст в суд из-за лишения его доступа к секретным материалам, поскольку вскрытие определённых документов в ходе субедного процесса — не в интересах бывшего чиновника.

«Надеюсь, что Джон Бреннан, худший директор ЦРУ в истории нашей страны, подаст иск. Тогда будет очень легко получить все его записи, тексты, электронные письма и документы, которые покажут не только то, как плохо он делал свою работу, но и насколько он был вовлечён в мошенническую охоту на ведьм Мюллера. Он не станет судиться!» — написал глава Белого дома в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, на минувшей неделе Доналдь Трамп отозвал допуск Джона Бреннана к секретным материалам из-за сомнений в объективности и надёжности экс-директора ЦРУ.

Бреннан в свою очередь заявил, что Трамп таким образом пытается подавить любую критику в свой адрес или в адрес Белого дома. При этом он сообщил, что намерен рассмотреть правовые возможности для того, чтобы помешать отзыву доступа к секретным данным у других бывших чиновников.

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