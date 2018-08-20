Народный депутат Украины донес в СБУ на «антиукраинский фестиваль»

Киев, , 20:08 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук поручил СБУ проверить «антиукраинский» фестиваль, посвященный памяти семьи последнего российского императора Николая Романова, сообщил депутат 20 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Мосийчука, мероприятие проходило не в Подмосковье и не в «оккупированном» Крыму или Донбассе, а в Ровенской области.

«Русский мир» бьёт в самое сердце нашей нации, в сознание наших украинских детей! Должны принять неотложные меры, чтобы защитить Украину и наших украинских детей!» — бьёт тревогу депутат.

Напомним, русофобски настроенную украинскую писательницу Ларису Ницой возмутил тот факт, что подавляющее большинство воспитанников детского оздоровительного лагеря не смогли ответить на вопрос, кто такой Степан Бандера. Ницой считает знания о вожде украинских нацистов жизненно необходимыми для украинских школьников.

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