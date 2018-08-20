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МИД: Россия не станет первой размещать оружие в космосе

Политика

Таким образом Москва хочет послать сигнал Вашингтону

МИД: Россия не станет первой размещать оружие в космосе
Иван Шилов © ИА REGNUM
МИД

Москва, 20 августа 2018, 19:30 — REGNUM  Москва не планирует размещать оружие в космосе первой и рассчитывает, что такая позиция будет принята во внимание властями США. Об этом заявил первый замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью изданию «Международная жизнь».

«Это важный сигнал. Думаю, что он не может быть проигнорирован, в том числе и в Вашингтоне», — отметил замглавы МИД России.

Рябков добавил, что на фоне очевидного стремления Соединённых Штатов к доминированию в космосе, в том числе в военном отношении, российская сторона развивает свои космические средства разведки, связи и контроля, тем не менее оружия ударного типа или каких-либо средств поражения в космосе на сегодняшний день нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать процесс, необходимый для формирования космических войск как новой ветви вооружённых сил Соединённых Штатов.

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Американский военный космос
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