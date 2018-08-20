Новосибирский избирком готовится ко второму туру на выборах губернатора

Новосибирск, , 19:27 — REGNUM Избирательная комиссия Новосибирской области разместила на сайте госзакупок информацию о проведении аукциона на «оказание услуг по изготовлению бланочной продукции для обеспечения проведения повторного голосования на досрочных выборах губернатора», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 90 тысяч рублей избирком планирует получить 4,1 тыс. выписок из реестра заявлений о голосовании вне помещения, чуть более 2 тыс. протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке и сводные таблицы результатов.

Электронный аукцион запланирован на 27 августа.

Отметим, что победителю на выборах губернатора Новосибирской области необходимо получить более 50% голосов избирателей. В противном случае будет второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Выборы губернатора Новосибирской области пройдут 9 сентября 2018 года. Они назначены после досрочной отставки Владимира Городецкого 6 октября 2017 года. В качестве кандидатов на выборы зарегистрированы Анатолий Кубанов («Справедливая Россия»), Георгий Михайлов («Народный Альянс»), Дмитрий Савельев (ЛДПР) и Андрей Травников («Единая Россия»).

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