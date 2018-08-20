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Турция обратилась в ВТО по поводу ввозных пошлин США на алюминий и сталь

Политика

Вашингтон продолжает расширять территорию торговых войн

Турция обратилась в ВТО по поводу ввозных пошлин США на алюминий и сталь
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Алюминий

Анкара, 20 августа 2018, 19:17 — REGNUM  Турция инициировала обращение во Всемирную торговую организацию (ВТО) по факту введения Вашингтоном повышенных ввозных пошлин на алюминий и сталь, сообщает 20 августа официальный сайт международной организации.

«Турция прислала запрос на проведение консультаций в ВТО с представителями Соединённых Штатов по вопросу дополнительных ввозных пошлин, введённых США на импорт стальной и алюминиевой продукции», — указано в сообщении ВТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа президент США Дональд Трамп заявил о повышении вдвое пошлин на ввоз алюминия и стали из Турции. В ответ на эти действия Вашингтона власти Турции резко повысили ввозные пошлины на 22 вида американских товаров.

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Турция и США
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