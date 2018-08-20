Мэром мятежного челябинского Миасса решились стать 9 человек

Миасс, Челябинская область, , 18:56 — REGNUM В челябинском Миассе завершён приём документов от кандидатов на пост мэра. Возглавить мятежный муниципалитет решились девять человек.

Это меньше, чем на конкурсе, который прошёл в 2015 году, и на первом конкурсе 2018 года. В обоих случаях документы тогда сдали по десять человек.

Среди заявившихся сейчас — бизнесмен Владимир Антонов, врио главы города Григорий Тонких, экс-мэр Златоуста Дмитрий Мигашкин, руководитель отдела по управлению центральным территориальным округом Миасса Сергей Варфоломеев, бизнесмен Иван Воскобойников, пенсионер Александр Иванов, руководитель Центра коммунального обслуживания и благоустройства города Валентина Комкова, директор одного из ООО Виктор Толкунов и общественница Татьяна Якимова.

Напомним, пост главы города остаётся вакантным с 15 мая. В тот день городское собрание депутатов отправило мэра Геннадия Васькова в отставку. Этому предшествовал затяжной конфликт. В тот же день Васьков был арестован.

В мае же был объявлен первый конкурс. На пост мэра претендовали десять человек. Конкурсная комиссия отобрала двоих. Но 5 июля городские депутаты не поддержали ни одного. Большинство из членов горсобрания просто испортили свои бюллетени.

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