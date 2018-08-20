Трамп выразил соболезнования Конте спустя шесть дней после трагедии в Генуе

Рим, , 18:49 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели телефонный разговор, в ходе которого Трамп выразил Конте свои соболезнования в связи с генуэзской трагедией, сообщает в понедельник, 20 августа, информагентство Ansa на ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Президент США также предложил премьер-министру Италии всю необходимую помощь.

Почему этот разговор состоялся лишь спустя шесть дней после обрушения моста Моранди, агентство не сообщает.

В результате обрушения построенного в 1967 году моста погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 43 человек, среди которых есть по меньшей мере трое несовершеннолетних. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

Читайте также: Как обрушение моста в Генуе перевернуло итальянскую политику

Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению. Того же мнения придерживаются в Еврокомиссии: по правилам ЕС ответственным за техническое состояние инфраструктуры является концессионер. Правительство Италии намерено разорвать концессионный контракт без выплаты компенсации и взыскать с группы Benetton крупный штраф в размере до 150 млн евро.

Также итальянские власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все остальные концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. На экспертном уровне обсуждается вопрос о ренационализации этой сферы.