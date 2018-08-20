Отмена пенсионных льгот для депутатов: как это делают в Италии

Москва, , 18:23 — REGNUM Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в понедельник, 20 августа, на совместном заседании генерального совета и совета руководителей фракции «Единой России» предложил отменить все пенсионные преференции для депутатов и сенаторов. Турчак сказал, что «это будет справедливым».

Поправки должны вступить в силу с января 2019 года. В свою очередь, член комиссии Госдумы по этике Раиса Кармазина на том же заседании предложила отменить пенсионные надбавки и чиновникам правительства.

Предложение вице-спикера Совета Федерации, а также и предложение Кармазиной имеют интересные параллели в современной итальянской политике. Аналогичный законопроект — об отмене так называемых «золотых пенсий» — уже утвержден нижней палатой парламента и находится на рассмотрение в Сенате.

Речь идет об отмене пенсий выше 4000 евро в месяц, не обеспеченных страховыми взносами. Как правило, такие «щедрые подарки» от государства получают бывшие депутаты обеих палат парламента и бывшие министры, которые в Италии также избираются из числа депутатов.

Обещание отменить «золотые пенсии» (и перенаправить средства на повышение минимальных пенсий до 780 евро) входило в предвыборную программу «Движения 5 звезд». Движение считалось популистским, и его обещания итальянский истеблишмент всерьез не принимал. Политологи говорили, что партия Луиджи Ди Майо играет на чувствах избирателей, их тяге к социальной справедливости и недовольстве финансовой и политической элитой.

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Но в марте 2018 года «Движение» набрало более 30% голосов на выборах в парламент, после длительных консультаций сформировало коалиционное правительство вместе с «Лигой» Маттео Сальвини, а затем приступило к выполнению предвыборных обещаний, включив пункт об отмене «золотых пенсий» в так называемый «контракт правительства».

Уже к началу июля законопроект был утвержден нижней палатой парламента, где у «Движения 5 звезд» и «Лиги» есть большинство. Однако в Сенате движение застопорилось. Итальянский истеблишмент начал торговаться с правительством.

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Так, глава Пенсионного фонда Тито Боэри заявил, что правительство занимается популизмом, а государство не должно отменять то, что оно уже пообещало. В государственном совете страны, в свою очередь, заявили, что отменять повышенные пенсии можно, но снижение должно быть «обоснованным и пропорциональным».

В «Движении 5 звезд» считают, что оппоненты просто не хотят расставаться с «собственными несправедливыми преференциями». Идею поддерживает и «Лига». Сальвини называет «золотые пенсии» «старыми абсурдными привилегиями». Другой представитель партии, Рикардо Молинаро, отмечает, что закон об отмене «золотых пенсий» «базируется на принципах солидарности и социальной справедливости и устраняет созданное в последние десятилетия вопиющее неравенство».

В правительстве обещают, что уже осенью «золотые пенсии» будут сокращены. Но в Италии есть своя специфика. В известном смысле продолжение борьбы с сенаторами, которые не хотят отдавать «несправедливые привилегии», даже выгоднее, чем победа над ними. У российских парламентариев такой опции нет. Решение придется принять за один раз.