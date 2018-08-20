До 2020 года в Донбассе не будет миротворцев ООН — эксперт

Киев, , 18:18 — REGNUM «На переговорах в Германии президенту России Владимиру Путину и канцлеру Ангеле Меркель удалось «сдвинуть» вопрос ввода на Украину миротворцев ООН». Об этом 20 августа в эфире телеканала Newsone заявил военный эксперт Олег Стариков.

«Все действия Кремля направлены на то, чтобы миротворческая операция была введена по их сценарию, т. е. миротворцы должны заниматься охраной Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ… Где-то что-то сдвинулось, сейчас президенту Петру Порошенко будут поступать предложения», — считает Стариков.

При этом он выразил уверенность в том, что до 2020 года на Донбассе не будет миротворцев ООН.

«До выборов на Украине никакого сдвига не будет. Российская Федерация никогда не пойдет на смягчение по своим требованиям по миротворцам и по урегулированию ситуации на Донбассе… Есть четыре вида миротворчества — содействие миру, принуждение к миру, операция по поддержанию мира в посткофликтное миростроительство. Путин требует, чтобы был первый вариант — поддержание мира, чтобы миротворцы охраняли миссию ОБСЕ. А Украина и остальной мир требуют, чтобы была миссия по поддержанию мира и ввод 20−30 тыс. человек в зависимости от мандата ООН. До выборов в Украине Кремль не пойдет на изменение своей позиции», — пояснил Стариков.

Напомним, 20 августа пресс-служба администрации президента Украины проинформировала, что канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом Петром Порошенко.

Отмечается, что Меркель проинформировала о результатах переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.Стороны договорились о продолжении консультаций на уровне министров иностранных дел нормандского формата по миротворческой миссии ООН в отдельных регионах Донбасса.

Также сообщается, что Порошенко призвал активизировать усилия для освобождения украинских политзаключенных в России и на оккупированных ею территориях.