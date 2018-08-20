До 2020 года в Донбассе не будет миротворцев ООН — эксперт

Киев, 20 августа 2018, 18:18 — REGNUM «На переговорах в Германии президенту России Владимиру Путину и канцлеру Ангеле Меркель удалось «сдвинуть» вопрос ввода на Украину миротворцев ООН». Об этом 20 августа в эфире телеканала Newsone заявил военный эксперт Олег Стариков.
«Все действия Кремля направлены на то, чтобы миротворческая операция была введена по их сценарию,
При этом он выразил уверенность в том, что до 2020 года на Донбассе не будет миротворцев ООН.
«До выборов на Украине никакого сдвига не будет. Российская Федерация никогда не пойдет на смягчение по своим требованиям по миротворцам и по урегулированию ситуации на Донбассе… Есть четыре вида миротворчества — содействие миру, принуждение к миру, операция по поддержанию мира в посткофликтное миростроительство. Путин требует, чтобы был первый вариант — поддержание мира, чтобы миротворцы охраняли миссию ОБСЕ. А Украина и остальной мир требуют, чтобы была миссия по поддержанию мира и ввод 20−30 тыс. человек в зависимости от мандата ООН. До выборов в Украине Кремль не пойдет на изменение своей позиции», — пояснил Стариков.
Напомним, 20 августа пресс-служба администрации президента Украины проинформировала, что канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом Петром Порошенко.
Отмечается, что Меркель проинформировала о результатах переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.Стороны договорились о продолжении консультаций на уровне министров иностранных дел нормандского формата по миротворческой миссии ООН в отдельных регионах Донбасса.
Также сообщается, что Порошенко призвал активизировать усилия для освобождения украинских политзаключенных в России и на оккупированных ею территориях.