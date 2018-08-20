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В Екатеринбурге — всплеск насилия на выборах депутатов гордумы

Политика

Такого не было давно, отмечают горожане. А сити-менеджер надеется на правоохранительные органы

В Екатеринбурге — всплеск насилия на выборах депутатов гордумы
Насилие

Екатеринбург, 20 августа 2018, 18:02 — REGNUM  В Екатеринбурге давно не было волны насилия на выборах депутатов городской думы. Об этом заявляют местные жители.

Напомним, всего с начала кампании произошло четыре случая предвыборных ЧП. Так, у начальника штаба одного из кандидатов похитили документы, помощника одного из кандидатов избили. Также был случай порчи автомашины.

Вечером 20 августа вопрос подняли в телевизионной программе «Открытая студия. Екатеринбург», участником которой стал сити-менеджер Александр Якоб. Он не сумел дать ответа на вопрос о причинах всплеска насилия. Но выразил надежду на то, что правоохранительные органы сделают всё возможное для обеспечения порядка во время выборов.

Выборы депутатов гордумы назначены на 9 сентября.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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