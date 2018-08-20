Минобороны РФ сообщило иностранным атташе о внезапной проверке ЦВО и ВВО

Москва, , 17:53 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации сообщило иностранным военным атташе о внезапной проверке войск двух военных округов. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Сообщается, что заместитель министра обороны России Александр Фомин проинформировал иностранных военных атташе о начавшейся внезапной проверке войск.

Иностранным военным атташе были подробно обозначены задачи, которые должны решаться в ходе внезапной проверки, а также привлекаемые силы и средства.

«С целью укрепления мер доверия по каналам связи ОБСЕ указанная информация дополнительно доведена до государств — участников Венского документа 2011 года», — рассказал Фомин.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что верховный главнокомандующий Вооруженных сил России, президент Владимир Путин отдал приказ о проведении внезапной проверки боеготовности в двух военных округах — Восточном и Центральном.

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