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Минобороны РФ сообщило иностранным атташе о внезапной проверке ЦВО и ВВО

Политика

Внезапная проверка боеготовности проходит в Центральном и Восточном военных округах

Москва, 20 августа 2018, 17:53 — REGNUM  Министерство обороны Российской Федерации сообщило иностранным военным атташе о внезапной проверке войск двух военных округов. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Сообщается, что заместитель министра обороны России Александр Фомин проинформировал иностранных военных атташе о начавшейся внезапной проверке войск.

Иностранным военным атташе были подробно обозначены задачи, которые должны решаться в ходе внезапной проверки, а также привлекаемые силы и средства.

«С целью укрепления мер доверия по каналам связи ОБСЕ указанная информация дополнительно доведена до государств — участников Венского документа 2011 года», — рассказал Фомин.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что верховный главнокомандующий Вооруженных сил России, президент Владимир Путин отдал приказ о проведении внезапной проверки боеготовности в двух военных округах — Восточном и Центральном.

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Военные учения
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