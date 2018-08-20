Жители Ленобласти предпочитают жаловаться властям через интернет

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 17:36 — REGNUM Подавляющее большинство обращений граждан в аппарат губернатора и правительства Ленинградской области поступает через интернет. Количество письменных обращений сокращается. При этом большинство обращений приходит из наиболее заселенных районов Ленобласти, прилегающих к Петербургу.

Как сообщили 20 августа в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти, за шесть месяцев 2018 года поступило 13 509 обращений граждан. Из них 71,6% вопросов поступило через систему электронного документооборота, а письменных обращений стало меньше на 26,4%, чем год назад за тот же срок.

«На первое место в 2018 году вышли экономические вопросы (5465 обращений), отодвинувшие на второе место проблемы жилищно-коммунального хозяйства (3680)», — отметили областные власти. Также в «тройку» волнующих тем вошла социальная сфера — 2512 обращений.

Чаще других, из расчета на 1 тыс. человек, обращались к властям региона жители Всеволожского, Ломоносовского и Кировского районов.

Больше всего обращений было адресовано в комитет государственного жилищного надзора и контроля, комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы и комитет по дорожному хозяйству.

«Ленинградская область — открытый регион, активно использующий как новые интернет-возможности, так и традиционные каналы обратной связи», — прокомментировал губернатор Александр Дрозденко.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченному по правам человека в Ленинградской области наибольшее количество жалоб поступает в связи с нарушением личных прав граждан. На втором месте — жалобы, связанные с нарушением социальных прав. Затем в списке идут жалобы на нарушения в сфере имущественных и финансовых отношений.

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