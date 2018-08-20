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«Суперсвинство» – эксперт-международник раскритиковал политику ООН

Политика

Как должна себя вести РФ в Организации Объединённых Наций?

Москва, 20 августа 2018, 17:36 — REGNUM  Российская Федерация упустила ООН, считает завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин. Об этом он заявил 20 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Секретариат ООН тайно запретил подразделениям этой организации участвовать в восстановлении сирийской экономики.

«Это какое-то суперсвинство, — возмутился Платошкин. — Секретариат ООН подчиняется генеральному секретарю. Секретариат разделён на ряд департаментов, главным из которых является политический. В советское время заместитель генерального секретаря по политическим вопросам всегда был гражданином Советского Союза. Мы в последнее время упустили ООН. Генеральный секретарь ООН прежде никогда не мог быть из страны-члена НАТО. Только из нейтральной — Бирма, Швеция, Перу и так далее. Португалия (нынешний генсек ООН — португалец Антониу Гутерреш — прим. ИА REGNUM ) — это член НАТО. До этого генеральный секретарь ООН был из Южной Кореи — страны, оккупированной США».

По словам Платошкина, России в этой ситуации следует стремиться выдвигать на пост генсека ООН кандидатов нейтральных стран.

Напомним, что 20 августа глава МИД РФ, выступая на пресс-конференции в Москве, заявил, что секретариат ООН тайно запретил подразделениям организации участвовать в восстановлении сирийской экономики.

«Оказалось, что действительно политический департамент секретариата ООН ещё в октябре прошлого года издал и распространил по всей системе ООН секретную директиву, запрещающую организациям, входящим в эту систему, участвовать в каких-либо проектах по восстановлению сирийской экономики. Только гуманитарная помощь, больше ничего», — заявил Лавров.

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