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ИГ* взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Чечне

Политика

*"Исламское государство» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Грозный, 20 августа 2018, 17:28 — REGNUM  Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за серию нападений на сотрудников полиции в Чечне, сообщает связанное с террористами информационное агентство Amaq.

Вооружённые нападения на сотрудников МВД произошли в Чечне сегодня, 20 августа. Двое бандитов напали с ножами на полицейских в отделе МВД Шали, ещё одно нападение было совершено в Грозном — боевик привёл в действие взрывное устройство, а затем въехал на автомобиле в группу сотрудников ДПС.

В МВД Чечни заявили, что потерь погибшими среди личного состава нет. Несколько полицейских получили ранения, не представляющие угрозы для жизни. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: Кадыров рассказал о ситуации в Чечне после серии нападений на полицейских

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Боевики в Чечне
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