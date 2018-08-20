В Ижевске должны выбрать главу города. Когда?

Ижевск, , 17:25 — REGNUM В связи с тем, что конкурс на пост главы Ижевска не состоялся, процедуру должны назначить повторно. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации столицы Удмуртии.

Срок проведения нового конкурса гордума Ижевска должна определить в течение 30 дней.

По словам начальника управления правовой экспертизы администрации Дмитрия Чулкина, кандидаты могут вновь подавать заявки.

«Кандидаты снова могут заявиться. Как новички, так и те, кто уже был. Они снова будут представлять программы», — цитирует Чулкина «Коммерсантъ». Однако новую дату проведения конкурса представитель администрации называть не стал.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в режиме отсутствия действующего главы города Ижевск существует с 3 мая. Тогда Юрий Тюрин ушел в отставку по собственному желанию, назвав это решение непростым.

Конкурс по отбору кандидатур на должность градоначальника был назначен на 8 июня. Заявки на участие в нем подали 14 человек, один из которых затем снял свою кандидатуру. Ответственность по выбору претендентов лежит на конкурсной комиссии в составе 12 человек, шестеро — от гордумы и шестеро — от главы Удмуртии.

Конкурс не состоялся в связи с неявкой членов комиссии от главы региона Александра Бречалова. Новый отбор был назначен на 10 августа.

До этого глава Удмуртии провел закрытую встречу с депутатами гордумы Ижевска и рекомендовал рассмотреть в качестве кандидатов на пост главы города бизнесмена Константина Сунцова и директора гуманитарного лицея Михаила Черемных. Причем на следующий день Сунцов был назначен советником главы республики по экономике и инвестиционному развитию Ижевска.

В рамках конкурса 10 августа комиссия предсказуемо остановила выбор на двоих кандидатурах, которых и рекомендовал Бречалов — главу Ижевска должны были утвердить в рамках внеочередной сессии гордумы через 10 дней. Однако 20 августа главу Ижевска вновь не выбрали — ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов.

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