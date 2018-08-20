В ГД ждут законопроект об отмене пенсионных льгот для депутатов и сенаторов

Москва, , 17:22 — REGNUM В Госдуме готовы обсуждать законопроект об отмене пенсионных льгот для депутатов и членов Совфеда. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 августа, об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

«Поступило предложение от Андрея Турчака в части отмены преференций по пенсионному обеспечению для сенаторов и депутатов. Мы ждем внесения этого предложения для рассмотрения в Государственной думе», — сказал Неверов.

Генеральный совет «Единой России» решил поручить фракции внести в Госдуму законопроект об отмене пенсионных преференций депутатов и сенаторов, а членам партии рекомендовать добровольно отказаться от них до вступления изменений в силу.

В Госдуме 21 августа состоятся парламентско-общественные слушания, где будут обсуждаться предложения об изменении действующей пенсионной системы в РФ.

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