В Челябинской области приземлились самолеты и вертолеты ВВС Китая

Челябинск, , 17:19 — REGNUM На военный аэродром «Шагол», расположенный в Челябинской области, прибыли истребители, бомбардировщики и транспортные самолеты ВВС Народно-освободительной армии Китая, сообщает 20 августа пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

В частности, для участия в совместных военных учениях «Мирная миссия — 2018» прибыли два многоцелевых истребителя J-11 Shenyang, четыре истребителя-бомбардировщика JH-7 Xian, шесть транспортных самолетов Шаанси Y-9.

Уточняется, что ранее в Челябинскую область уже прибыли четыре ударных вертолета WZ-10, четыре многоцелевых Ми-171E и транспортные самолеты Ил-76 китайских ВВС.

«В ходе учений летчики отработают вопросы перебазирования на запасные аэродромы, прикрытия войск на маршрутах выдвижения, десантирования личного состава, ведения воздушной разведки, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям», — сообщает пресс-служба ЦВО.

Напомним, ранее в регион были доставлены свыше 700 китайских военнослужащих с наземной боевой техникой.

Как сообщало ИА REGNUM, в совместных военных учениях стран Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия — 2018» будут задействованы свыше трех тысяч военнослужащих и порядка пятисот единиц военной техники. Кроме российских и китайских военных, в зону проведения учений уже прибыли контингенты вооруженных сил Индии и Пакистана.

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