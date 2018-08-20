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Назарбаеву предложили в два раза повысить зарплату чиновникам

Политика

Пилотный проект реализуется в двух министерствах и акиматах (администрациях) регионов

Назарбаеву предложили в два раза повысить зарплату чиновникам
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нурсултан Назарбаев

Астана, 20 августа 2018, 17:47 — REGNUM  Председатель агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев предложил президенту республики Нурсултану Назарбаеву распространить опыт новой системы оплаты труда чиновникам на все ведомства, сообщили 20 августа в пресс-службе главы государства.

Председатель агентства отметил, что в настоящее время в Казахстане реализуется пилотный проект. В двух министерствах и акиматах республики сотрудникам в два раза повысили заработную плату, что позволило нанимать на работу высококвалифицированных специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня министр финансов Казахстана Бахыт Султанов заявил, что государственных служащих к коррупции подталкивает действующая система оплаты труда.

Читайте ранее в этом сюжете: Минфин Казахстана: чиновники берут взятки из-за низкой зарплаты

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Политическая жизнь Казахстана
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