Путин – главе Хакасии: «В Российской империи не было ледовых дворцов»

Абакан, , 17:06 — REGNUM На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 20 августа, глава Хакасии Виктор Зимин затронул тему строительства в Абакане ледового дворца.

«И если можно, Владимир Владимирович, просьба. Мы говорим, что 300 лет, как вошли в состав Российской империи, не было ледового дворца. Собственными силами очень тяжело…» — сказал Зимин президенту.

В ответ Владимир Путин подчеркнул, что «в Российской империи не было ледовых дворцов».

По словам главы Хакасии, ледовый дворец необходим региону, чтобы «делать там профессиональный спорт». Сейчас команде по хоккею с мячом негде заниматься.

«Что такое Сибирь? 9−10 месяцев холод всё-таки. У нас негде заниматься фигурным катанием, просто заниматься, чтобы детский спорт развивался. Мы не нацелены содержать большую профессиональную команду», — отметил Зимин. Он добавил, что также видит ледовый дворец как тренировочную базу в межсезонье для русского хоккея.

Напомним, в августе 2017 года в правительстве Хакасии сообщили о том, что на территории Абакана выделено два земельных участка для строительства крытых катков с искусственным льдом — на улицах Авиаторов и Маршала Жукова.

На площадке по ул. Маршала Жукова оборудована тренировочная ледовая коробка площадью 30*60 м. На площадке по ул. Авиаторов запланировано строительство ледовой арены с искусственным льдом площадью 30*60 м с устройством зрительских трибун, тренажёрных залов и всего комплекса помещений для соревнований и тренировок.

Предполагаемый срок реализации проекта — 2019−2020 годы. Необходимая сумма не уточнялась.