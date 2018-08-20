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ЕР выступила за отмену пенсионных льгот для парламентариев обеих палат

Политика

Генсовет партии поддержал эту инициативу

Москва, 20 августа 2018, 17:04 — REGNUM  «Единая Россия» предложила отменить все преференции по выплате пенсий для членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы РФ. Об этом, как передает РИА «Новости», заявила сегодня, 20 августа, замсекретаря генсовета партии Ольга Баталина на совместном заседании с советом руководителей фракций партии.

«Поручить фракции «Единая Россия» в Государственной думе обеспечить внесение в Государственную думу и принятие проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы, предусматривающего отмену пенсионных преференций для членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы», — озвучила она проект резолюции.

Генсовет поддержал инициативу.

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Пенсионная реформа
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