«Нафтогаз Украины» сообщил о «точке кипения» вокруг проекта Nord Stream 2

Киев, , 17:03 — REGNUM Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украина» считает, что ситуация вокруг проекта «Северный поток — 2» приближается к «точке кипения». Об этом 20 августа говорится в сообщении «Нафтогаза» в Facebook.

При этом НАК назвал газопровод «механизмом разделения Европы».

«Ситуация относительно проекта «Северный поток — 2» приближается к точке кипения. С одной стороны, российская сторона продолжает работать над реализацией «Северного потока — 2», а с другой — есть два законопроекта о санкциях, которые уже непосредственно коснутся газпромовского трубопровода. Также Дания пока еще не дала разрешение на строительство, и эта пауза очень красноречива… «Северный поток — 2» — это экспорт коррупции в Европу и это механизм разделения Европы», — говорится в сообщении.

В свою очередь политический эксперт Андрей Вигиринский считает, что «Северный поток — 2» сможет работать только на половину мощности.

«После запуска «Северного потока — 2» Украина сохранит транзит в ограниченных объемах. Ни «Северный поток — 1», ни «Северный поток — 2» не будут задействованы на полную проектную мощность в 55 млрд куб. м газа каждый. Они будут задействованы как сегодня «Северный поток — 1» — на половину мощности», — сказал Вигиринский 20 августа в эфире телеканала NEWSONE.

По его словам, после 2020 года Россия будет транспортировать по украинской газотранспортной системе до 40 млрд куб.м. газа, что позволит сохранить её рентабельность.

«Украине выделят не 110−120 млрд куб.м.газа в год для транспортировки в Европу. Скорее всего, будет согласован объем в пределах рентабельной работы нашей ГТС. Чтобы она в течение года работала рентабельно, необходим годовой объем прокачки в пределах 35−40 млрд куб. м газа. Этот объем газа ожидает нашу ГТС в 2020 году», — прогнозирует эксперт.

Как сообщалось, в августе президент Украины Петр Порошенко призвал европейских партнеров отстаивать собственную энергетическую безопасность и назвал российский газопровод «Северный поток — 2» «троянским конем» Кремля.

«Северный поток — 2» — это «троянский конь» Кремля против европейской энергетической и, в конце концов, геополитической безопасности. Отказ от реализации проекта в рамках Третьего энергетического пакета ЕС и сознательное невыполнение Газпромом решений Стокгольмского арбитража по делам с Украиной — это четкие и недвусмысленные сигналы об истинных мотивах газопровода и его потенциальных катастрофических последствий для Европейского союза», — отметил Порошенко на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» могут остановить американские санкции или позиция Дании.