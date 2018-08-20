На Украине передумали возвращать Крым силовым путем

Киев, , 17:01 — REGNUM Украинские власти не собираются возвращать Крым под свой контроль силовым путём. Об этом сегодня, 20 августа, заявил так называемый заместитель «постоянного представителя президента Украины в Крыму» Изет Гданов.

«У нас на сегодня пока нет решения о военном освобождения Крыма. Но есть решение президента Украины относительно усиления давления на агрессора», — сказал виртуальный чиновник.

Кроме того, Гданов призвал государственные учреждения Украины проработать возможность расширения украинских санкций против России.

Напомним, ранее представители украинских властей неоднократно заявляли о возможности в том числе силового возвращения Крыма в состав Украины. К северу от Крыма в Херсонской области была сосредоточена крупная группировка ВСУ.

Однако в последнее время украинские политики поняли всю иллюзорность силовых попыток возвращения Крыма и сменили риторику. Теперь Киев утверждает, что Россия вернет Украине Крым под международным давлением, в частности через санкции.

Российские власти обозначили свою позицию сразу после референдума о самоопределении — вопрос Крыма закрыт навсегда.