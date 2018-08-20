ЕР предложила отправлять в ПФ изъятое у коррупционеров

Москва, , 16:59 — REGNUM Перечислять конфискованные у коррупционеров миллиарды в Пенсионный фонд предложил сегодня, 20 августа, секретарь генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. «Люди спрашивают на встречах, где миллиарды Захарченко, где миллиарды господина Слабикова, а где других коррупционеров?» — сказал Турчак на совместном заседании генсовета и совета руководителей фракций ЕР, передает РИА «Новости».

«Наша партия должна настоять на том, чтобы все денежные средства, изъятые у коррупционеров и взяточников, а также полученные от реализации конфискованного у них имущества, направлять напрямую в Пенсионный фонд», — заявил он.