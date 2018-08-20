Литву впервые посетит премьер-министр Израиля

Вильнюс, , 16:57 — REGNUM В Литву впервые в истории совершит визит премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, объявило сегодня, 20 августа, правительство Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Во время визита запланированы встречи с премьер-министрами всех трёх стран Прибалтики — Литвы, Латвии, Эстонии, — президентом Литвы, представителями еврейской общины.

На повестке дня положение на Ближнем Востоке, вопросы исторического наследия евреев в Литве, международная обстановка. Нетаньяху должен прибыть в Литву в этот четверг, 23 августа.