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Литву впервые посетит премьер-министр Израиля

Политика

Биньямин Нетаньяху встретится в Вильнюсе с премьерами трёх стран Прибалтики и президентом Литвы

Вильнюс, 20 августа 2018, 16:57 — REGNUM  В Литву впервые в истории совершит визит премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, объявило сегодня, 20 августа, правительство Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Во время визита запланированы встречи с премьер-министрами всех трёх стран Прибалтики — Литвы, Латвии, Эстонии, — президентом Литвы, представителями еврейской общины.

На повестке дня положение на Ближнем Востоке, вопросы исторического наследия евреев в Литве, международная обстановка. Нетаньяху должен прибыть в Литву в этот четверг, 23 августа.

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Политическая жизнь Литвы
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