ЕР выступила за дополнительные отпуска людям предпенсионного возраста Политика Такую возможность предложили рассмотреть в костромском отделении партии Москва, , 16:56 — REGNUM Заместитель секретаря костромского регионального отделения партии «Единая Россия» (ЕР) Иван Богданов предложил рассмотреть возможность предоставления людям предпенсионного возраста дополнительных оплачиваемых отпусков. Как передает РИА Новости, сегодня, 20 августа, на совместном заседании генерального совета ЕР и совета руководителей фракций ЕР Богданов заявил, что «необходимо обсудить возможность организовать дополнительные оплачиваемые отпуска людям предпенсионного возраста».

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