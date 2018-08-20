ЕР предлагает ввести диспансеризацию для людей предпенсионного возраста

Москва, , 16:51 — REGNUM Заместитель секретаря костромского регионального отделения партии «Единая Россия» (ЕР) Иван Богданов предложил рассмотреть возможность ввести в РФ ежегодную бесплатную диспансеризацию для людей предпенсионного возраста.

«Нам нужно продумать обязательную ежегодную диспансеризацию людей с возраста предпенсионного», — заявил Богданов на совместном заседании генерального совета ЕР и совета руководителей ЕР в понедельник.

Как передает ТАСС, он подчеркнул, что диспансеризация является одним из важных механизмов трудовой реабилитации, восстановления трудовых активов.