Понедельник, 20 Августа 2018 года
18:51:20 МСК

В Москве неизвестен «беспрецедентный гуманитарный проект» Пашиняна с РФ

Политика

Подробности

В Москве неизвестен «беспрецедентный гуманитарный проект» Пашиняна с РФ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Никол Пашинян

Москва, 20 августа 2018, 16:51 — REGNUM  На прошедшем 17 августа массовом митинге в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал собравшимся, что «вскоре с Москвой будет реализован беспрецедентный гуманитарный проект, который поднимет отношения России и Армении на невиданную высоту, проект, который вознесет отношения двух стран на невиданный ранее уровень».

Источники ИА REGNUM в МИД России отказались комментировать «беспрецедентный проект» Пашиняна «из-за отсутствия соответствующей информации». На вопрос, что же имеет в виду Пашинян, говоря «о предварительном прохождении соответствующих процедур» подготовки этого проекта, последовал ответ: «никто не знает, что это значит». При этом последовало уточнение: не исключено, что в аппарате правительства Пашиняна разрабатывается какая-то его собственная «российская инициатива».

В то же время в Москве обратили внимание на произнесенную на митинге фразу Пашиняна о том, что «при прежних властях множество негативных факторов списывалось на Россию, коррумпированные власти свои действия хотели свалить на Россию». Теперь же настало время использовать имя России для «новых проектов».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Армяно-российские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить