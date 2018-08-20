ЕР предлагает сохранить льготы и соцвыплаты для людей 55-60 лет

Москва, , 16:45 — REGNUM «Единая Россия» считает необходимым сохранить все существующие льготы и социальные выплаты в переходный период совершенствования пенсионной системы для людей 55−60 лет. Как сообщает ТАСС, соответствующую инициативу озвучила сегодня, 20 августа, на совместном заседании генсовета и совета руководителей фракций партии, где обсуждается законопроект об изменениях в пенсионной системе, замруководителя фракции «Единой России» в заксобрании Ставропольского края Валентина Муравьева.

«В нашей стране существует система социальных льгот, которые получают люди после выхода на пенсию, наши жители очень просят, чтобы эти льготы сохранились. Причем очень важно, чтобы не изменился срок [предоставления льгот] с изменением пенсионного возраста на переходный период», — заявила Муравьева, являющаяся также председателем комитета по социальной политике и здравоохранению Думы Ставропольского края.

Она также обратила внимание на тему льгот при оплате услуг ЖКХ. «Мы знаем, что субсидиями могут пользоваться жители, у которых оплата коммунальных услуг превышает совокупный доход на 22%, это очень высокий процент, и самые незащищенные слои населения, в том числе пенсионеры, туда не попадают», — отметила парламентарий, попросив, чтобы «этот процент был депутатами Госдумы пересмотрен».

Со своей стороны замсекретаря генсовета единороссов Ольга Баталина также назвала важной темой «сохранение возраста для получения большого пакета региональных льгот». «Это самые разные льготы в разных регионах, но это существенная экономия средств для граждан пенсионного возраста», — констатировала она, пояснив, что речь идет, например, о льготах на проезд в общественном транспорте, льготной оплате жилищно-коммунальных услуг, льготном приобретении медикаментов, льготах по уплате взносов на капитальный ремонт, по оплате транспортного и имущественного налогов.

«Поэтому, я считаю, что было бы правильно поддержать предложение сохранить предоставление этих льгот на существующем сегодня возрастном уровне — 55 и 60 лет», — подчеркнула Баталина.

Подводя итоги дискуссии, секретарь генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак также поддержал предложение о том, чтобы «действующие налоговые льготы, ежемесячные денежные выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезду в общественном транспорте, другие меры социальной поддержки по-прежнему предоставлялись по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин соответственно». «С подобными предложениями обращались практически все регионы, в которых прошли дискуссии», — уточнил он.

При этом Турчак обратил внимание руководителей фракций единороссов в региональных парламентах, что большая часть таких льгот и выплат «является региональными». «Поэтому уже сейчас рекомендую проработать эти предложения и на ближайших сессиях утвердить эти решения у себя в региональных парламентах», — заключил он.

Эта инициатива была включена в проект итоговой резолюции заседания.