Глава Хакасии рассказал Владимиру Путину о точках роста республики

Абакан, , 16:41 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 20 августа встретился с главой Хакасии Виктором Зиминым. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, руководитель региона рассказал главе государства о точках роста республики.

В частности, по словам Зимина, Хакасия становится вторым регионом в России по добыче энергетического угля.

«Мы действительно становимся вторым регионом в России по добыче энергетического угля. Нам нужны совместные усилия с Кузбассом. Большое спасибо за поручение, которое вы дали комиссии по ТЭК. Проведена грандиозная работа как раз по «расшивке» тех предложений, которые вынесут на ваш суд, что будем делать, как «расшивать» Транссиб. Предложения все есть. Мы защитили свои 30 миллионов тонн до 2025 года, а в целом выходим на 60 миллионов тонн», — сказал глава республики президенту.

Говоря об угледобыче, Зимин подчеркнул, что «только усилия Кузбасса и Хакасии дадут больше 2 триллионов частных инвестиций»:

«Это «расшивка» Транссиба, 600−700 миллионов, и везде практически частные инвестиции, плюс новые локомотивы, вагоностроение, металлургия. 60 процентов прироста в рабочей силе косвенно, то есть по сателлитам».

При этом руководитель республики отметил, что Хакасия будет просить поддержки президента по этому решению.

В ходе встречи Зимин попросил Путина о пересмотре тарифа на электроэнергию для бизнеса, в том числе для угольной промышленности. Кроме того, как уточнили в республиканском правительстве, глава государства одобрил инициативу, касающуюся строительства автомобильной дороги, связывающей Хакасию и Кузбасс. Президент поддержал и проект строительства в Хакасии ледовой арены.

На вопрос президента, как дела в регионе, Зимин ответил, что «дела идут гораздо лучше».

«Мы построили 15 новых школ. 20 объектов на селе — дома культуры, их 26 лет никто не строил. Есть объекты, которые лично вы подписывали, это перинатальный центр. Низкий поклон от всей республики, Владимир Владимирович», — приводит словам Зимина сайт Кремля.

Как уже сообщало ранее иа, 30 июля Владимир Путин в Кремле встретился с врио губернатора Красноярского края Александром Уссом. Встреча была посвящена вопросам работы в регионе. Это, в частности, подготовка к Универсиаде, которая состоится в Красноярске в 2019 году. Также встал вопрос строительства метро.

Читайте также: Встреча Путина с Уссом: «Большая интрига» по поводу красноярского метро