Россия и Китай укрепляют военное взаимодействие

Пекин, , 16:40 — REGNUM В стратегических учениях «Восток — 2018», которые пройдут с 12 по 15 сентября на территории российского Забайкальского края, примут участие 3,2 тысячи военнослужащих, около 900 видов вооружений и боевой техники и 30 боевых самолетов и вертолетов НОАК, сообщает 20 августа Синьхуа со ссылкой на пресс-службу министерства национальной обороны Китая.

Сообщается, что в ходе учений будет создан совместный штаб, а командование будут осуществлять представители Восточного военного округа РФ и Северной зоны боевого командования КНР.

Совместные учения направлены на укрепление взаимодействия вооруженных сил двух стран и расширение возможностей своевременного реагирования на угрозы безопасности и стабильности в АТР.