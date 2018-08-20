В 2027 году в Астане смогут проживать 2 млн человек

Астана, , 16:41 — REGNUM До 2027 года в Астане будут созданы условия проживания двух миллионов человек, заявил аким (глава) города Асет Исекешев на встрече с президентом республики Нурсултаном Назарбаевым. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе главы государства.

По словам акима Астаны, до 2023 года в городе планируется построить 9,5 млн кв. м жилья для 500 тыс. человек. К 2027 году власти города намерены сдать 16 млн кв. м. для 800 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля Назарбаев посетил ботанический сад Астаны. Глава государства отметил, что лес вокруг Астаны площадью 83 тыс. га будет объединен с Щучинско-Боровской курортной зоной.

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