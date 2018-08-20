Вопреки санкциям США, Китай готов улучшить отношения с Ираном

Пекин, , 15:57 — REGNUM Китай готов развивать дальнейшее сотрудничество с Ираном. Страна бамбукового занавеса осудила использование односторонних санкций в международных отношениях, сообщает Sindonews.

Министр иностранных дел Китая Ван И выразил свое намерение в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом.

«Китай придает большое значение двусторонним отношениям с Ираном и готов продолжать развивать взаимовыгодное сотрудничество», — заявил глава МИД Китая.

Ван И добавил, что Пекин выступает против использования односторонних санкций в международных отношениях.

Между тем министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отметил, что Тегеран высоко ценит роль Китая в поддержании совместного всеобъемлющего плана действий, также известного как иранское ядерное соглашение. Министр выразил готовность улучшить координацию со всеми сторонами соглашения.

Совместный всеобъемлющий план действий — политическое соглашение между Ираном и США, Китаем, Россией, Великобританией, Францией, Германией относительно ядерной программы Ирана. В 2018 году глава США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и возобновил санкции против Ирана. После выхода США другие стороны соглашения выразили свою приверженность соглашению.

Напомним, 7 августа Вашингтон восстановил первый пакет санкций против Ирана. Санкции направлены на приобретение Ираном долларовых банкнот, торговлю золотом и другими металлами, а также на сделки и торговлю других стран с Ираном.

Ожидается, что еще одна волна санкций США в отношении энергетического сектора Ирана будет восстановлена в ноябре.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Ирана: Китай главный гарант ядерной сделки