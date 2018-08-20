«СР» представит альтернативу повышению пенсионного возраста

Москва, , 15:53 — REGNUM «Справедливая Россия» намерена использовать площадку парламентско-общественных слушаний в Госдуме для широкой презентации альтернативных предложений в пенсионной сфере. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 августа, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Есть иные решения, которые позволяют создать эффективную и социально справедливую пенсионную систему. И решить проблему дефицита Пенсионного фонда без увеличения пенсионного возраста», — сказал Миронов.

Завтра, 21 августа, в Госдуме состоятся парламентско-общественные слушания, посвященные подготовке ко второму чтению законопроекта, который вносит изменения в параметры пенсионной системы.

«Мы используем площадку слушаний для широкой презентации альтернативных предложений в пенсионной сфере. Наша задача — показать, что есть просчитанные эффективные меры, благодаря которым можно обойтись без тотального нарушения пенсионных прав граждан и социально-экономических рисков», — сказал Миронов.

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