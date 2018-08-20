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Песков: новый пакет санкций США — «недружественные и незаконные меры»

Политика

В Москве знают, что соответствующий законопроект подготовлен в США, и считают, что он нанесёт вред международной торговле

Песков: новый пакет санкций США — «недружественные и незаконные меры»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мир в тисках санкций

Москва, 20 августа 2018, 15:51 — REGNUM  В России считают, что введение в действие нового пакета антироссийских санкций США — проявление недружественных и незаконных действий американской администрации. Об этом 30 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в Москве знают, что соответствующий законопроект подготовлен в США, и считают, что он нанесёт вред международной торговле.

«Мы с большим вниманием его (законопроект — прим. ИА REGNUM ) изучили, мы считаем, что это продолжение недружественных и незаконных с точки зрения международного права действий», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа власти США заявили о подготовке против России очередного санкционного пакета — на этот раз в связи с якобы имевшим место мартовским отравлением в британском Солсбери экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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