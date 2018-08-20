Имена Нестора и Кристины Киршнер могут исчезнуть с названий публичных мест

Буэнос-Айрес, , 15:48 — REGNUM В случае, если вина в коррупции бывших президентов Аргентины Нестора и Кристины Киршнер будет доказана, их имена исчезнут из названий улиц и общественных учреждений. Об этом заявил действующий президент страны Маурисио Макри в интервью телеканалу CNN 19 августа.

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Макри утвердительно ответил на соответствующий вопрос и добавил:

«Во всех странах ждут десятилетия, прежде чем дать имя бывшего президента или бывшего лидера общественному месту».

Он напомнил, что давно идут дебаты о том, чтобы изменить название Культурного центра Киршнер, и выразил уверенность, что однажды это произойдет.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала августа в Аргентине было предано огласке так называемое «дело о тетрадях». Супругов Киршнер и близких к ним чиновников подозревают в создании коррупционной схемы при проведении государственных тендеров на инфраструктурные работы с 2003 по 2015 годы. Сама Киршнер называет себя жертвой политического преследования.

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