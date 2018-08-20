ВВС НАТО четыре раза сопровождали боевую авиацию РФ над Балтикой

Вильнюс, , 15:39 — REGNUM За прошедшую неделю, с 13 по 19 августа, ВВС НАТО, которые в Прибалтике дежурят на аэродромах Литвы и Эстонии, четыре раза сопровождали ВКС России, отчиталось сегодня, 20 августа, минобороны Литвы.

За неделю по два раза истребители НАТО сопровождали в нейтральных водах над Балтийским морем транспортные Ан-26 и столько же раз два звена по три истребителя Су-30. Авиация ВКС РФ летела по нейтральному коридору над Балтийским морем в и из Калининградской области РФ.