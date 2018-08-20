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ВВС НАТО четыре раза сопровождали боевую авиацию РФ над Балтикой

Политика

«Миссия воздушной полиции НАТО» отчиталась об активности российской боевой авиации за неделю

ВВС НАТО четыре раза сопровождали боевую авиацию РФ над Балтикой
Многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании

Вильнюс, 20 августа 2018, 15:39 — REGNUM  За прошедшую неделю, с 13 по 19 августа, ВВС НАТО, которые в Прибалтике дежурят на аэродромах Литвы и Эстонии, четыре раза сопровождали ВКС России, отчиталось сегодня, 20 августа, минобороны Литвы.

За неделю по два раза истребители НАТО сопровождали в нейтральных водах над Балтийским морем транспортные Ан-26 и столько же раз два звена по три истребителя Су-30. Авиация ВКС РФ летела по нейтральному коридору над Балтийским морем в и из Калининградской области РФ.

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