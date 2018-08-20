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Глава МИД Узбекистана принял нового посла Туркмении

Политика

Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений

Ташкент, 20 августа 2018, 15:40 — REGNUM  Новый посол Туркмении в Узбекистане Язгулы Маммедов встретился с главой внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазизом Камиловым, сообщили 20 августа в пресс-службе МИД республики.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманистической и других сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа по случаю завершения дипломатической миссии посол Туркмении в Узбекистане Шири Шириев был принят главой МИД Узбекистана. Стороны обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Туркмении в Узбекистане завершил свою миссию

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