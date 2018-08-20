Владимир Путин выразил соболезнования в связи с наводнениями в Индии

Москва, , 15:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру этой страны Нарендре Моди в связи с многочисленными жертвами, вызванными наводнениями в штате Керала, сообщается 20 августа на сайте Кремля.

«В России разделяют скорбь дружественного народа Индии и надеются на скорейшее выздоровление всех, кто пострадал в результате этого стихийного бедствия», — говорится в сообщении.

Напомним, катастрофические наводнения в Индию принёс сезон муссонных дождей. Под удар стихии попали семь штатов. Самые масштабные разрушения зафиксированы в штате Керала, в котором погибли по меньшей мере 370 человек.

На юге Индии тысячи людей остаются заблокированными в сёлах и мелких городах без еды и чистой воды, что может усугубить сложившуюся в регионе ситуацию. Почти 725 тыс. человек нашли временный приют в лагерях помощи.

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