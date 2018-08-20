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Глава МИД Индонезии: Кофи Аннан был настоящим гуманистом

Политика

В своем аккаунте в Twitter глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что «Кофи Аннан был настоящим гуманистом»

Джакарта, 20 августа 2018, 15:22 — REGNUM  Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выразила соболезнования в связи с кончиной бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана, сообщает Sindonews.

В своем аккаунте в Twitter глава МИД Индонезии заявила, что «Кофи Аннан был настоящим гуманистом». «Последние два года мы работали в тесном контакте, в частности, по ситуации в Мьянме. Мы потеряли великого активиста мира и настоящего гуманиста», — повторила Ретно Марсуди.

После ухода в отставку Кофи Аннан все еще продолжал применять свои дипломатические навыки для разрешения некоторых крупнейших кризисов в Африке, либо по собственной инициативе, либо в качестве председателя The Elders, элитной группы бывших лидеров, основанной бывшим президентом Южно-Африканской Республики Нельсоном Манделой.

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