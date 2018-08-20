Владимирский суд оставил кандидата в бюллетене

Владимир, , 15:16 — REGNUM Владимирский областной суд отклонил иск представителей КПРФ, которые требовали отменить решение избиркома о регистрации кандидата в депутаты областного заксобрания от Коммунистической партии социальной справедливости Ивана Алтухова. Члены КПРФ были уверены, что кандидат является также членом Партии Возрождения России. Однако суд установил, что на момент регистрации Иван Алтухов был беспартийным.

«Административный ответчик на момент регистрации в облизбиркоме списка кандидатов от политической партии «КПСС» не состоял ни в одной из партий, баллотируется на выборы от политической партии «КПСС» как беспартийный кандидат, являлся учредителем «Партии возрождения России», но не ее членом», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

В КПРФ намерены обжаловать решение.

Напомним, что ранее избирком заявлял о проверки данных о двупартийности Ивана Алтухова, который также является зарегистрированным кандидатом в губернаторы. Сейчас на пост претендуют также представитель «Единой России» и действующий глава региона Светлана Орлова, кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, справедливоросс Сергей Бирюков и кандидат от партии «Патриоты России» Сергей Глумов. Ранее суд отказался отменять решение об отказе в регистрации кандидата от КПРФ Максима Шевченко.

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