Президент Франции проведет заседание по бюджетной политике 22 августа

Париж, , 15:41 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон проведет заседание по бюджетной политике и финансам в среду, 22 августа, сообщает Europe1.

В среду, 22 августа, после заседания совета министров, президент Франции Эммануэль Макрон встретится с премьер-министром страны Эдуардом Филиппом, чтобы также обсудить финансовые вопросы.

Правительство Франции поставило амбициозную цель на 2019 год для сокращения государственного дефицита. При этом, рост экономики в 2017 году показал не тот результат, который от нее ждали, а именно 1,8% вместо ожидаемых 2%. В то же время государство собиралось финансировать дорогостоящие проекты, включая частичную отмену налога на жилье.

С 28 по 30 августа глава Франции отправится в Данию и Финляндию, поездка в основном будет посвящена планам Эммануэля Макрона по реформированию Европейского союза.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон вернулся в Париж спустя две недели отпуска в летней резиденции в Форт-Брегансоне.

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