Сальвини: следующим еврокомиссаром по экономике будет итальянец

Рим, , 14:52 — REGNUM Правительство Италии будет настаивать на том, чтобы в следующем составе Еврокомиссии страна получила пост комиссара по экономике, заявил вице-премьер, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини, передает Il Sole 24 Ore в понедельник, 20 августа.

«Кто-то в Еврокомиссии должен отстаивать право шестидесяти миллионов итальянцев иметь работу. Европа непрерывно уничтожает это право», — заявил вице-премьер.

Сальвини напомнил, что при выборе действующего состава Еврокомиссии в 2014 году тогдашний премьер-министр Италии Маттео Ренци выдвинул в состав ЕК Федерику Могерини, которая заняла пост еврокомиссара по международным делам.

«Вы имеет полное право спросить: кто это такая? В отличие от Ренци, мы будем номинировать еврокомиссара по экономике», — заявил вице-премьер.

Обозреватели Il Sole 24 Ore напоминают, что утверждение еврокоммисаров — сложная процедура: кандидатуры должны быть утверждены и Европейским советом (состоит из глав государств ЕС), и европейским парламентом. Полномочия нынешнего состава ЕК завершатся в октябре 2019 года.

Впрочем, ранее представители партии Сальвини заявляли о своей уверенности, что выборы в Европарламент 2019 года кардинально изменят политическую ситуацию в Европу в пользу сторонников национальных суверенитетов, единомышленников нового итальянского правительства.

Еврокомиссия —орган исполнительной власти ЕС, в его состав входят 28 комиссаров — по одному от каждой страны, входящей в ЕС.