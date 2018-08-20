Глава МИД Германии не допустил сравнения Украины с Польшей

Берлин, , 14:52 — REGNUM Украина имеет право свободно принимать решения о своей принадлежности к какому-либо союзу, однако она нуждается в серьезных реформах для вступления в Европейский союз. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью изданию Welt 19 августа.

«Каждая страна в Европе может свободно решать, к какому союзу присоединиться, благодаря заключительному акту СБСЕ в Хельсинки. Сегодня НАТО уже тесно сотрудничает с Украиной во многих областях», — сказал министр.

На вопрос «почему вы отказываете Украине в том, что было разрешено Польше?» Хайко Маас ответил: «Сравнение хромает. На данный момент на Украине в центре стоят совершенно иные вопросы: реализация Минских соглашений и тяжелый, но важный процесс реформ, в которых мы поддерживаем Украину».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа Хайко Маас совершает рабочий визит в Польшу, в ходе которого посетит мемориал Освенцим.

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