Лавров рассказал о деструктивной позиции США по беженцам в Сирии

Москва, , 14:44 — REGNUM Из-за деструктивной политики Соединенных Штатов Америки Совет Безопасности ООН вряд ли сможет принять эффективные решения по вопросу беженцев в Сирии, заявил 20 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Ливана Джебраном Басилем в Москве.

«Мы постоянно привлекаем внимание Совета Безопасности к этой проблеме, однако трудно рассчитывать на позитивные решения в связи с деструктивной позицией США на данном этапе», — заявил Лавров.

По его словам, в последнее время представители Государственного департамента и сенаторы США «открыто рекламируют» американские усилия по восстановлению дорог, больниц, школ, а также жилых объектов на восточном берегу Евфрата. То есть тех территориях, которые находятся под контролем оппозиции, причем «не всегда конструктивной оппозиции», отметил министр.

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Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «весьма и весьма сдержанным» отношение американской стороны к задаче восстановления инфраструктуры, необходимой для возвращения в Сирию беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Сирии, вынужденные бежать из страны из-за войны, тысячами возвращаются на родину. Российские специалисты разработали комплекс мер по возврату беженцев. Так, сирийские власти выделяют им средства для восстановления жилищ или размещают во временном жилье.

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