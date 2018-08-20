В доме и офисе экс-президента Армении Кочаряна прошли обыски

Ереван, , 14:21 — REGNUM Специальная следственная служба (ССС) Армении в рамках уголовного дела о событиях 1−2 марта 2008 года провела обыск в особняке и офисе экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ССС Армении. Других подробностей ССС не сообщает.

В свою очередь, Генпрокуратура Армении сегодня, 20 августа, до конца дня намерена обжаловать в Кассационном суде решение Апелляционного суда об освобождении Роберта Кочаряна из-под стражи.

В рамках уголовного дела о кровавых поствыборных событиях 1−2 марта 2008 года, когда в столкновениях между демонстрантами и силовиками погибли 10 человек, второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в насильственном изменении конституционного строя с другими лицами по предварительному сговору. 27 июля суд арестовал его сроком на два месяца.

13 августа Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и освободил Кочаряна из-под ареста. По словам его адвокатов, суд положил в основу своего решения право второго президента на конституционный иммунитет.

Глава ССС Сасун Хачатрян назвал «незаконным» решение Апелляционного суда. Он также выразил надежду, что Генпрокуратура подаст кассационную жалобу, и Роберт Кочарян снова будет арестован, для того, чтобы не смог препятствовать расследованию дела.

Читайте также: Пашинян заявил о необходимости создания органов переходного правосудия