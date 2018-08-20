Медведев освободил от должности замглавы МЭР России

Москва, , 14:20 — REGNUM Распоряжением главы правительства России Дмитрия Медведева от должности статс-секретаря — замминистра экономического развития РФ освобождён Олег Фомичёв. Соответствующий документ опубликован 20 августа на сайте российского правительства.

«Освободить Фомичева Олега Владиславовича от должности статс-секретаря — заместителя министра экономического развития РФ по его просьбе», — говорится в документе.

Другим распоряжением Медведев освободил от должности замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Сергея Калугина. В документе указано, что это также было сделано по просьбе уволенного.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля Дмитрий Медведев освободил от должности главы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Артёма Сидорова.

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