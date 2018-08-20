Понедельник, 20 Августа 2018 года
15:23:12 МСК

Медведев освободил от должности замглавы МЭР России

Политика

Другим распоряжением освобождён от должности замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Сергея Калугина

Москва, 20 августа 2018, 14:20 — REGNUM  Распоряжением главы правительства России Дмитрия Медведева от должности статс-секретаря — замминистра экономического развития РФ освобождён Олег Фомичёв. Соответствующий документ опубликован 20 августа на сайте российского правительства.

«Освободить Фомичева Олега Владиславовича от должности статс-секретаря — заместителя министра экономического развития РФ по его просьбе», — говорится в документе.

Другим распоряжением Медведев освободил от должности замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Сергея Калугина. В документе указано, что это также было сделано по просьбе уволенного.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля Дмитрий Медведев освободил от должности главы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Артёма Сидорова.

Читайте также: Медведев снял с должности главу Росприроднадзора Артёма Сидорова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить