Президент Индонезии выступил с заявлением в связи с ситуацией на Ломбоке

Джакарта, , 14:40 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в настоящее время готовится президентский указ для решения проблемы, связанной с землетрясением на острове Ломбок и прилегающими районами. Об этом сообщает Antaranews.

«Центральное правительство оказывает полную поддержку местным властям. Я продолжаю следить за развитием ситуации в отношении этой катастрофы», — отметил глава государства в своем выступлении в президентском дворце в Джакарте 20 августа.

По последним данным, число жертв нового землетрясения увеличилось до 10 человек, 24 — ранены, 151 жилище — повреждено. Сбои в электроснабжении затрудняют сбор данных и связь с островом.

Напомним, несколько землетрясений, включая последний толчок 19 августа магнитудой 6,9, потрясли индонезийский туристический остров Ломбок. Ранее, в результате серии землетрясений 29 июля и 5 августа больше 460 человек погибли, около 7 тыс. человек получили ранения и больше 417 тыс. человек пришлось срочно эвакуировать.

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