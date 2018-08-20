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Названа дата рассмотрения апелляции звезды «Уральских пельменей»

Политика

Ранее часть подписей в поддержку Юлии Михалковой были признаны недействительными

Екатеринбург, 20 августа 2018, 14:19 — REGNUM  В Екатеринбурге звезда теле-шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова обжаловала решение Ленинского районного суда, который отменил её регистрацию в качестве кандидата в городскую думу. Рассмотрение апелляции состоится в Свердловском областном суде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщили в пресс-службе суда, рассмотрение апелляционной жалобы состоится в пятницу 24 августа в 10:00 по местному времени (08:00 по мск).

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа суд удовлетворил иск об отмене регистрации Юлии Михалковой в качестве кандидата в городскую думу, который подал её конкурент Рустэм Казыханов, идущий по этому же одномандатному округу от Российской партии пенсионеров за справедливость.

В ходе разбирательства часть подписей, которые актриса собрала в свою поддержку при выдвижении, были признаны недействительными. В итоге действительных подписей оказалось меньше, чем необходимо для выдвижения и регистрация Юлии Михалковой в качестве кандидата была аннулирована.

Напомним, что в качестве кандидата по одномандатному округу «9 Юлия Михалкова зарегистрировалась 20 июля.

Выборы в городскую думу Екатеринбурга состоятся 9 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда КВН обжаловала своё снятие с выборов в Екатеринбурге

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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