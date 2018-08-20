Движение «Талибан»* отказалось от перемирия с правительством Афганистана

Кабул, , 14:08 — REGNUM Предложение правительства Афганистана о перемирии было отвергнуто руководством террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает 30 августа агентство Reuters.

Отмечается, что главарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хайбатулла Ахундзада принял решение отказаться от трёхмесячного перемирия и продолжить борьбу с афганским правительством, о котором ранее заявил президент Афганистана Афганистана Ашраф Гани.

Как сообщало ИА REGNUM, Гани в воскресенье объявил о режиме перемирия с боевиками, однако в понедельник, 20 августа, радикальные исламисты угнали три пассажирских автобуса вместе с 150 пассажирами в северной провинции Кундуз, и правительственная армия вынуждена была начать операцию по освобождению захваченных мирных жителей.

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